مصر.. "توك توك" يفصل رأس طفلة عن جسدها!

شهدت منطقة مسجد الظاهر بيبرس بمحافظة القليوبية في مصر، حادثا أليما راحت ضحيته طفلة لم تتعد الـ10 من عمرها.

وعرض الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، الحادث الذي تسبب في انفصال رأس الطفلة عن جسدها، بعدما أخرجت رأسها من "التوك توك" الذي كانت تركبه، لتصطدم بآخر قادم بسرعة في شارع ضيق.

يذكر أن مواصلة "التوك توك" أصبحت واحدة من أكثر وأسرع وسائل نقل المواطنين انتشارا في مصر خلال السنوات الأخيرة، لكنها لا تخضع للخريطة المرورية الحكومية، على الرغم من وصول عدد وحدات "التوك توك" في مصر إلى 3 ملايين، في الوقت الذي لا توجد فيه تعريفات مرورية أو قوانين محددة تنظم عمل "التوك توك" في المناطق التي "يسيطر" عليها بالكامل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية