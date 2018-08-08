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نشر الفاتورة على فيسبوك.. سعر "فنجان قهوة" يذهل سائحا

مجتمع

نشر الفاتورة على فيسبوك.. سعر
facebook.com/Juan Carlos Bustamante
خوان كارلوس
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ماذا تفعل لو طلبت فنجانا من القهوة في أحد المقاهي وجاءتك فاتورة بمبلغ ضخم؟ هذا ما حصل مع السائح التشيلي الذي قرر ‏نشر الفاتورة المذهلة لـ"فنجان القهوة" على الإنترنت‏.

نشرت صحيفة ديلي ميل قصة السائح التشيلي، خوان كارلوس بوستامينتي (62 عاما)، الذي فاجأته فاتورة تلقاها في مقهى بساحة سان ماركو بمدينة فينيسيا الإيطالية، تظهر ثمن فنجانين من القهوة وزجاجتي ماء صغيرتين.

وبلغت قيمة الفاتورة لمشروباته 43 يورو، 11.5 يورو لفنجان القهوة الواحد و10 يورو سعر زجاجة الماء الصغيرة (0.25 لتر).

imagebroker.com-© Slawomir Koziol
ساحة سان ماركو -فينيسيا- إيطاليا
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وتعبيرا عن سخطه من قيمة الفاتورة الضخمة، نشر بوستامينتي صورة الفاتورة على حسابه في فيسبوك وعلق عليها قائلا: "لا أعرف كيف تنظرون إلى هذا، فهنا 43 يورو ثمن فنجانين من القهوة وزجاجتي ماء".

وتعاطف رواد فيسبوك مع التشيلي الذي "تورط" بشربه للقهوة في هذا المقهى، ووصفوا الحادثة بأنها "سرقة".

وأوضح ممثل المقهى أن هذا السعر الباهظ للقهوة يرجع لموقع المحل الذي يطل على أكثر الساحات السياحية شهرة في العالم. وأضاف أيضا أن السائح التشيلي لم يقرأ لائحة الأسعار قبل أن يطلب القهوة.

المصدر: لينتا. رو

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