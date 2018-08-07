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ألمانيا.. الحكم على أم باعت ابنها لغرض الجنس

مجتمع

ألمانيا.. الحكم على أم باعت ابنها لغرض الجنس
RIAN/Vitaly Belousov
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قضت محكمة ألمانية على امرأة وشريكها بالسجن، بعد إدانتهما ببيع ابنها لغلماني (Pedophile) على شبكة الإنترنت المظلمة Dark Internet.

وحكمت محكمة في مدينة فرايبورغ الألمانية على الألمانيين، بيرين تاها (48 عاما) بالسجن لـ 12 عاما و6 أشهر، وشريكها كريستيان لايس (39 عاما) بالسجن لـ 12 عاما، لبيعهما ابن تاها (9 أعوام حينما بدأت المحاكمة في يونيو).

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ويعيش الشريكان في قرية شتاوفن بجانب مدينة فرايبورغ، وارتكبا جريمتهما على شبكة الإنترنت المظلمة، البعيدة عن متناول المستخدمين العاديين. وكانت المحكمة قد حكمت على رجل إسباني بالسجن لـ 10 أعوام بتهمة الاعتداء الجنسي على القاصر.

وأدين الشريكان بتهم الاغتصاب، الاعتداء الجنسي المفرط للقصر، الدعارة القسرية، ونشر مواد إباحية للأطفال.

ويعيش الطفل الآن مع والدين بالتبني.

المصدر: BBC

// 26.06.2018 по тикету 15478

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