تعرف على نفسك.. هل أنت قيادي؟

حدد علماء النفس من جامعة زيوريخ في سويسرا صفات محددة لدى مجموعة من البشر، تميزها عن غيرها وتجعل من أفرادها قياديين في المجتمع.

وأجرى الباحثون بقيادة عالمة النفس، ميكا إيدلسون، دراسة بمشاركة 44 متطوعا وزعوا إلى مجموعات صغيرة، اجتاز كل فرد فيها بعض الأسئلة واختبار الصفات الشخصية، لتحديد ما إذا كان يستطيع اتخاذ قرار تحتمل نتائجه المخاطر أو يؤثر على الآخرين.

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واستخدم الباحثون خلال هذه العملية نماذج حاسوبية لصنع القرار وتصوير أدمغة المشاركين بالرنين المغناطيسي، لتتبع سير مراكز اتخاذ القرارات في الدماغ.

وفي ختام التجربة، تبين أن معظم المشاركين رفضوا اتخاذ قرار مستقل تنعكس آثاره على أعضاء آخرين في المجموعة. وأطلق العلماء على هذه الظاهرة تسمية "النفور من المسؤولية". وظهر مؤشر "النفور من المسؤولية" بدرجة أقل لدى بعض المشاركين الذين كانوا أكثر ثقة بأنفسهم، وكانوا على استعداد لاتخاذ قرارات تؤثر نتائجها على بقية أفراد المجموعات المشاركة.

وهذا ما وصفه العلماء بتميز القادة القادرين على تحمل المسؤولية في قراراتهم التي تنعكس نتائجها على بقية أفراد المجتمع في (الأسرة والعمل والدراسة).

المصدر: إزفيستيا