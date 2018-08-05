العلماء يكتشفون "إكسير السعادة"!

اكتشف علماء الأحياء والنفس من جامعة أوهايو أن الأشخاص الذين ينفذون مهامهم الحياتية المبرمجة مسبقا أقل سعادة من غيرهم.

ونشرت صحيفة "Science Alert" أن الباحثين الأمريكيين أجروا بحثا موسعا شارك فيه 163 طالبا جامعيا وزعوا على مجموعتين.

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وتلقت المجموعة الأولى جدول أعمال يومي لتنفيذه، في حين لم تتلق المجموعة الثانية أي جدول، وترك لأفرادها اختيار ممارسة ما يشاؤون.

وسجلت البيانات في نهاية التجربة التي امتدت لشهر كامل، وكشفت أن طلاب المجموعة الثانية الذين تركوا يتصرفون بعفوية، كانوا أكثر سعادة من طلاب المجموعة الأولى المقيدة بجداول عمل يومية محددة.

ووفقا للعلماء، فإن الإنسان يعيش حياة أكثر إيجابية لدى اتباعه للعفوية في إنجاز مهامه اليومية، وبإقامته نشاطات اجتماعية مختلفة بحسب نظرته الإيجابية للحياة.

المصدر: لايف. رو