ما هي أسوأ عادات السياح؟

أعلنت وكالة "Agoda‎" للسياحة والسفر نتائج استبيان أدرجت فيه أسوأ عادات السياح في مختلف بلدان العالم.

ونشرت مجلة "NewsHub" أكثر العادات سوءا والتي يمارسها السياح في رحلاتهم ويضايقون بها الآخرين. وحدد معظم الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع (57%) أن الضجيج هو أكثر العادات سوءا لدى السياح.

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وجاء استخدام الهاتف المحمول باستمرار في المرتبة الثانية. أما 50% ممن شملهم الاستطلاع، فيرون أن أسوأ عادة يتسم بها السياح هي عدم احترام عادات وتقاليد البلد المضيف.

وأشارت وكالة السياحة إلى أن نتائج الاستبيان تختلف من بلد لآخر، فعلى سبيل المثال، يعد السياح من الصين أكثر تفهما لبقية السياح الذين يلتقطون صور السيلفي بكثرة ولا ينزعجون من ذلك.

أما السياح الآسيويون بشكل عام (60% منهم)، فهم يرون عدم احترام عادات وتقاليد البلد المضيف من أسوأ العادات التي يحملها السياح الغربيون عموما.

المصدر: لينتا. رو