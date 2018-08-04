سائحة بريطانية تصفع ضابطا إندونيسيا على وجهه! (فيديو)

صفعت سائحة بريطانية ضابطا في دائرة الهجرة الإندونيسية على وجهه بعد أن طلب منها دفع غرامة مالية لمخالفتها قوانين الإقامة في البلاد.

ونشرت صحيفة "News.co.au" الأسترالية الفيديو الذي تم تصويره في مطار نغوراه راي الدولي ببالي الإندونيسية، حيث يظهر سائحة بريطانية تبلغ من العمر 42 عاما تهم بالمغادرة إلى سنغافورة. لكن ضابط مراقبة الجوازات وجد أن تأشيرتها انتهت، في 18 فبراير الماضي.

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وطلب الضابط من السائحة دفع غرامة تبلغ قيمتها 25 دولارا عن كل يوم إقامة غير قانونية في البلاد. وتبين أنها يجب أن تدفع غرامة تبلغ 4000 دولار عن 160 يوما (مدة انتهاء تأشيرتها).

لذلك، استشاطت السائحة غضبا، وصفعت الضابط الذي طلب منها دفع الغرامة حسب القانون، وحاولت سحب جواز سفرها من يد الضابط الإندونيسي.

وألقي القبض على المرأة، فهي لن تتمكن من مغادرة إندونيسيا إلا بعد أن تدفع الغرامة المطلوبة.

المصدر: لينتا. رو