أميرة بريطانية تنشر صورة سرية في إنستغرام

كشفت الأميرة يوجين ابنة دوق يورك للجمهور عن غير قصد أحد الأقسام السرية من قصر بكنغهام، مقر إقامة الملكة إليزابيث الثانية في لندن.

ونشرت الأميرة يوجين في الـ9 من يونيو الماضي، الذي نظمت فيه الاحتفالات الرسمية بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الـ 92، صورة لوالدها الأمير آندرو دوق يورك، على حسابها في "إنستغرام"، وهو يقف مرتديا زيا عسكريا في أحد ممرات القصر.

وقالت الأميرة يوجين لاحقا إن نشر الصورة سبب لها الكثير من المتاعب، بعد أن تكشف أن مشاهدة الممر محظورة على الجمهور. غير أن الأميرة لم تحذف الصورة من حسابها.

المصدر: lenta.ru