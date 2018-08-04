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لأول مرة.. طفل مكسيكي يدخل الجامعة!

مجتمع

لأول مرة.. طفل مكسيكي يدخل الجامعة!
youtube.com/UNAM Global
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أصبح الطفل الموهوب، كارلوس أنطونيو سانتاماريا، الذي يبلغ من العمر 12 عاما، أول طفل في التاريخ يدرس في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك.

ونشر الموقع الرسمي للجامعة المكسيكية في تقاريره أن الطفل كارلوس كان يأخذ دورات في الجامعة منذ أن كان في سن التاسعة، وحصل بالفعل على درجة عالية في الكيمياء التحليلية والكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية. وسيدرس لاحقا فيزياء الطب الحيوي.

youtube.com/UNAM Global

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ونوهت منشورات الجامعة إلى أن كارلوس الطالب الجامعي الوحيد "الذي سيوصله أهله إلى باب قاعة المحاضرات".

وذكرت تقارير الجامعة أن الطفل الموهوب اجتاز امتحانات القدرات في الشهادة الثانوية العامة (مسبقا) بغرض القبول في الجامعة.

وقال كارلوس: "أريد فقط أن أتعلم، وإذا أغلقوا هذا الباب بوجهي سأدخل من النافذة".

المصدر: لايف. رو

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