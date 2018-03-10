طفلة تنال جائزة في الفيزياء النووية!‏

منح ممثلو أكبر جامعة في المكسيك (الجامعة الوطنية المستقلة)، جائزة كلية الفيزياء النووية لطفلة برازيلية بعمر 8 سنوات.

وأصبحت التلميذة سوتشيل غوادالوبي كروز لوبيز، أصغر الباحثين الذين حصلوا على مثل هذه الجائزة المرموقة في الفيزياء النووية.

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وصنّعت سوتشيل مع والدها سخان مياه يعمل بالطاقة الشمسية، من مواد بسيطة متوفرة، من قضبان خشبية وزجاجات بلاستيكية وخراطيم ثلاجة وأشياء أخرى مهملة.

وثبتت الطفلة السخان على سطح المنزل، وأصبح يسخّن في اليوم الواحد 10 لتر من الماء، ولا يتجاوز ثمن هذا السخان أكثر من 200 بيزو (10 دولارات).

وتقول المخترعة البرازيلية الصغيرة، إن هذا السخّان متاح لذوي الدخل المحدود، وهي الآن بصدد تجميع سخّان أكبر حجما من الأول.

المصدر: فيستي

خالد ظليطو