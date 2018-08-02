إقليم صيني يفرض حرق الجثث ويمنع دفنها (فيديو)

قامت السلطات في إقليم صيني بتحطيم مئات التوابيت الخشبية المخصصة لدفن الموتى، وذلك في محاولة لفرض قانون جديد يلزم السكان بحرق جثث الموتى حصرا، دون دفنها.

وتنوي السلطات في إقليم "Jiangxi" الصيني، فرض حرق الجثث، كطريقة قانونية وحيدة للتخلص من الموتى، بحلول شهر سبتمبر المقبل.

كما عبر مسؤول رفيع في المقاطعة عن ضرورة تطبيق القانون الجديد، لأنه يمثل الحل الوحيد لتوفير المساحات في إقليم يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة.

وعلى ما يبدو، ما يزال العديد من سكان المقاطعة يتمسكون بطرق الدفن التقليدية، إذ امتنع بعضهم عن تسليم التوابيت الخشبية للسلطات، وكذلك، احتج البعض الآخر أثناء تحطيم الجرافات للتوابيت المجمعة.

Hundreds of coffins were gathered in a parking lot in East China’s Jiangxi Province. Starting at the end of June, villagers in the province turned over 5,000 coffins in a controversial campaign to dissuade locals from traditional burials and promote cremation. pic.twitter.com/G0V3YyLoT6 — Global Times (@globaltimesnews) July 30, 2018

ويسود اعتقاد قديم في الإقليم، حول ضرورة شراء الشخص للتابوت عند بلوغه 60 عاما ووضعه في البيت، لأن ذلك من شأنه "جذب الثروة والحظ والحياة المديدة".

المصدر: RT + Twitter