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إقليم صيني يفرض حرق الجثث ويمنع دفنها (فيديو)

مجتمع

إقليم صيني يفرض حرق الجثث ويمنع دفنها (فيديو)
You-Tube: Deep Creation
الأفران المستخدمة لحرق الجثث.
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قامت السلطات في إقليم صيني بتحطيم مئات التوابيت الخشبية المخصصة لدفن الموتى، وذلك في محاولة لفرض قانون جديد يلزم السكان بحرق جثث الموتى حصرا، دون دفنها.

وتنوي السلطات في إقليم "Jiangxi" الصيني، فرض حرق الجثث، كطريقة قانونية وحيدة للتخلص من الموتى، بحلول شهر سبتمبر المقبل.  

كما عبر مسؤول رفيع في المقاطعة عن ضرورة تطبيق القانون الجديد، لأنه يمثل الحل الوحيد لتوفير المساحات في إقليم يبلغ عدد سكانه 45 مليون نسمة.

وعلى ما يبدو، ما يزال العديد من سكان المقاطعة يتمسكون بطرق الدفن التقليدية، إذ امتنع بعضهم عن تسليم التوابيت الخشبية للسلطات، وكذلك، احتج البعض الآخر أثناء تحطيم الجرافات للتوابيت المجمعة.

ويسود اعتقاد قديم في الإقليم، حول ضرورة شراء الشخص للتابوت عند بلوغه 60 عاما ووضعه في البيت، لأن ذلك من شأنه "جذب الثروة والحظ والحياة المديدة".

المصدر: RT + Twitter

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