باريس.. رجل يعتدي على امرأة أمام الناس (فيديو)

تعرضت امرأة في باريس إلى اعتداء بالضرب من قبل رجل عابر، بالقرب من مقهى عام وأمام أعين الناس، إذ سجلت كاميرا مراقبة الحادثة كاملة.

وقام الرجل بالتحرش لفظيا بالمرأة التي كانت تمر من أمام مقهى فرنسي، الأمر الذي استدعى ردا حازما منها، إذ قالت له: "أغلق فمك". وعندها، قام الرجل بصفع المرأة بقوة أمام الناس.

وأشارت الضحية، ماري لاغور، عقب الحادثة، إلى المخاطر اليومية التي تتعرض لها المرأة في شوارع باريس. كما طالبت السلطات بوضع حد لهذا النوع من التحرش والمضايقات.

وأثار المقطع غضبا عارما في عموم فرنسا، حيث تجاوز عدد مشاهدات الفيديو المليون، في أقل من 24 ساعة على نشره عبر فيسبوك.

المصدر: RT + YouTube