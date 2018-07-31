جورجيا تشرع تعاطي الماريغوانا

ألغت المحكمة الدستورية في جورجيا العقوبة الإدارية لتعاطي الماريغوانا تجاوبا مع إرادة زعماء المعارضة من حزب "غيرتشي".

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وأكدت المحكمة في بيان لها، أن تعاطي الماريغوانا الشخصية حق خاص ويعد من الحريات الفردية، وهذا الحق يلعب دورا طفيفا في عملية التجارة وتخزين الماريغوانا.

وكانت جورجيا قد ألغت في وقت سابق الملاحقة الجنائية لتعاطي الماريغوانا.

وتحافظ جورجيا على العقاب الجنائي لتخزين وتوزيع الماريغوانا وتبلغ غرامة تخزينها 200 دولار لكل 5 غرامات من الحشيشة الجافة، أو لكل 10 غرامات من الحشيشة الطازجة، وملاحقة جنائية للاتجار بكميات كبيرة من الماريغوانا.

المصدر: لايف. رو