كندا بصدد شرعنة الماريخوانا هذا العام

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن قانونا بشأن شرعنة الماريجوانا في البلاد سيتم إقراره هذا العام.

ونقلت قناة "سي بي سي" الكندية عن رئيس الوزراء قوله: "عملنا مع شركائنا في كافة أنحاء البلاد لكي يصبح هذا ممكنا، ونحن نعتزم المضي قدما إلى الأمام بذلك، لتتم شرعنة القنب هذا الصيف".

وأشار ترودو إلى أن إقرار القانون الذي يشرعن تعاطي الماريجوانا لأغراض طبية يتطلب وقتا طويلا، لأنه على المشرعين أن يناقشوا كافة المسائل ليس فقط بالبرلمان، بل ومع ممثلي كافة أقاليم كندا، بمن فيهم ممثلو الشعوب الأصلية.

ومن المقرر أن يجري النظر في مشروع القانون بهذا الخصوص بالقراءة الثالثة والنهائية يوم 7 يونيو المقبل، ولن يبدأ تطبيق القانون في حال إقراره قبل شهر أغسطس المقبل.

واقترح مشروع القانون هذا نواب عن الحزب الليبرالي وسط معارضة شديدة من قبل الحزب المحافظ في مجلس الشيوخ. وكان مجلس النواب الكندي قد صادق على مشروع القانون في نوفمبر العام الماضي.

المصدر: تاس

أنطون زوييف