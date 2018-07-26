قتلت خطيبها بدافع الغيرة

ألقت الشرطة القبض على جاكلين سوزا (31 عاما) من مدينة كولورادو سبرينغز الأمريكية بعد أن قتلت خطيبها طعنا بالسكين.

وقالت صحيفة ذا صن إن الشرطة عثرت على براندون واتكينز، البالغ من العمر 33 عاما، مقتولا في مطبخ منزله. واعترفت خطيبته جاكلين بأنها قتلته أثناء وجوده في الحمام.

ثم غيرت المرأة شهادتها وأفادت بأن العريس هو الذي قتل نفسه أثناء شجار حصل بينهما. وفي رواية أخرى لها، تقول إنها دفعته أثناء الشجار وسقط إثرها على السكين ومات.

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وتبين للشرطة في وقت لاحق أن الخطيبين تشاجرا خلال التخطيط لمراسم حفل الزفاف، حيث أراد أن يدعو صديقته السابقة إلى الحفل، فشكت جاكلين بأن علاقته بحبيبته السابقة لا تزال مستمرة. فطعنت العروس زوجها المستقبلي بسكين المطبخ، من غيرتها الشديدة، ما أدى إلى وفاته.

وتم القبض على جاكلين سوزا بتهمة القتل وستبدأ محاكمتها، في 1 أغسطس المقبل.

المصدر: لايف. رو