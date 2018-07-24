مصر.. المياه تبتلع مطعما مع زبائنه (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة غرق أحد المطاعم داخل منطقة التجمع الخامس في القاهرة، وانهيار الزجاج والأثاث الموجود فيه.

وظهر في الفيديو اندفاع المياه بقوة داخل أحد المطاعم بالكامل أثناء تواجد الزبائن داخله، ما أدى إلى غرقه.

وذكر النشطاء أن الغرق جاء بسبب انفجار مأسورة مياه عمومية ضخمة، ما أسفر عن دخول المياه إلى المطعم وإحداث كم هائل من التلفيات سواء للمطعم أو الزبائن.

المصدر: وكالات