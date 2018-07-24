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للنساء فقط.. مطعم في كردستان العراق

مجتمع

للنساء فقط.. مطعم في كردستان العراق
Reuters Azad Lashkari
مطعم "لاكشري تايم" للنساء في أربيل
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افتتح في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق مطعما مخصصا للنساء فقط، وجميع العاملات فيه من الجنس اللطيف.

ويحمل المطعم اسم "لاكشري تايم"، وتقول صاحبته تارا محمد إحسان (23 عاما)، التي درست إدارة الأعمال، إن "الفكرة جاءتها بعدما ملت من المضايقات عندما تقضي وقتها خارج المنزل مع صديقاتها".

وأضافت: "إذا أردت قضاء وقت خارج المنزل لا يكون الأمر مريحا لأن الجميع يحدقون بك، لذلك كنت دائما أفكر في فعل شيء مثل هذا لنفسي ولبقية الفتيات لكي نشعر بالراحة".

وجذب المطعم، بتصميمه العصري المصقول والثريات المعلقة والأرائك الملونة، الانتباه والمضايقات إذ يأتي رجال لمعرفة سبب الضجة المثارة حوله.

وأشارت صاحبة المطعم إلى أنها تفكر في وضع حراس أمنيين على البوابة، في حال استمر الوضع.

وتتساءل تارا: إذا كان جميع المقاهي هنا للرجال فقط، فلماذا لا تقبل فكرة أن هذا المطعم للنساء فقط"؟

المصدر: رويترز

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