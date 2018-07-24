الكشف عن مصير فتاة تحدي "كيكي" بعد الحادث المروع

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخير، لفتاة تصدمها سيارة بشكل مروع بسبب تحدي "كيكي".

وتم تداول فيديو لفتاة تتعرض لحادث على الطريق، أثناء تأديتها رقصة "كيكي" أمام سيارتها، ليصبح مصيرها مجهولا، إلى أن خرجت بنفسها لتكشف الحقيقة.

وأكدت صاحبة الفيديو على صفحتها على موقع إنستغرام أن المقطع غير حقيقي، وأن صديقها قام بعمل مونتاج له لتحذر الناس من خطورة هذا التحدي.

المصدر: instagram