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الكشف عن مصير فتاة تحدي "كيكي" بعد الحادث المروع

مجتمع

الكشف عن مصير فتاة تحدي
Youtube
فتاة تحدي كيكي
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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخير، لفتاة تصدمها سيارة بشكل مروع بسبب تحدي "كيكي".

وتم تداول فيديو لفتاة تتعرض لحادث على الطريق، أثناء تأديتها رقصة "كيكي" أمام سيارتها، ليصبح مصيرها مجهولا، إلى أن خرجت بنفسها لتكشف الحقيقة.

I’ll be ok ❤️👌 #inmyfeelingschallenge #keke edit by @lofi3d 🔥

Публикация от Kari Miller (@karimiller)

وأكدت صاحبة الفيديو على صفحتها على موقع إنستغرام أن المقطع غير حقيقي، وأن صديقها قام بعمل مونتاج له لتحذر الناس من خطورة هذا التحدي.

المصدر: instagram       

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