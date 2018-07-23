ميغان ممنوعة من تقليد الأميرة ديانا!

منع الأمير هاري زوجته ميغان ماركل من ارتداء أزياء سهرة "سموكينغ" تشبه تلك التي كانت ترتديها والدته الأميرة ديانا.

وقالت صحيفة ديلي ميل نقلا عن مصادر خاصة، إن دوقة ساسيكس ميغان، التقت مع مجموعة من مصممي الملابس لاختيار أزياء ترتديها في الجولة الملكية القادمة إلى أستراليا.

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وكان زوجها هاري حاضرا أثناء اختيارها وقياسها للملابس، ولم يوافق على أحد اختياراتها الذي كان عبارة عن بزة مع بنطلون (سموكينغ) مع ربطة عنق من تصميم، ستيلا مكارتني.

وقال المصدر الذي كان حاضرا في إحدى جلسات اختيار الأزياء: "يقولون لميغان إن عليها التوقف عن ارتداء الملابس مثل نجوم هوليوود وعليها ارتداء ملابس كعضو في العائلة الملكية. وأرادت ميغان اختيار ثياب سهرة عبارة عن بزة (سموكينغ) لكن الأمير هاري قال إنها ليست تقليدية بما فيه الكفاية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأميرة الراحلة ديانا والدة الأمير هاري ارتدت بزة مشابهة في مناسبات رسمية كثيرة.

المصدر: لينتا. رو