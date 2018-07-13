// 26.06.2018 по тикету 15478
كيف ضحت ميغان ماركل براحتها من أجل زوجها؟
reuters-Clodagh Kilcoyne
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ذكرت صحيفة ديلي ميل أن ميغان ماركل، اضطرت للتخلي عن الأحذية على نعل مسطح بسبب اختلاف الطول مع زوجها الأمير هاري.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاختلاف في الطول بين الزوجين يبرز خللا كبيرا في الصور الفوتوغرافية.
ZUMAPRESS.com-© Stephen Lock
وقال مصور المشاهير غلين غراتون: "غالبا ما يظهر الشخص القصير في الصور، حينما يقف بجانب شخص أطول منه، بشكل أقصر مما هو عليه في الواقع، ويبدو في الصورة أيضا أنه ينظر إلى شريكه من الأسفل إلى أعلى".
ووفقا لغراتون فإن دوقة ساسيكس، التي يبلغ طولها 1.7 متر، تضطر إلى ارتداء الكعب العالي دائما، لتقلص الفرق في الطول بينها وبين زوجها، الذي يبلغ طوله 1.86 متر.
المصدر: لينتا. رو
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