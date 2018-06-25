لماذا ترتدي ميغان ماركل أحذية كبيرة جدا؟

تشتهر ميغان ماركل بأسلوبها الرائع في ارتداء الملابس، ولكن آخر حدث عام شاركت فيه أثار تساؤلات حول اختيارها للأحذية.

وأثناء ظهورها في "رويال أسكوت" للمرة الأولى على الإطلاق، ارتدت دوقة ساسيكس ثوبا أبيض اللون من جيفنشي وزوجا من الأحذية الجلدية، يبدو أنه بحجم كبير جدا بالنسبة لقدميها.

ومع ذلك، وفقا لخبيرة الموضة، هاريت ديفي، فإن الأمر يبدو قرارا متعمدا في الواقع، بغرض الحصول على الراحة اللازمة.

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وغالبا ما يميل المشاهير إلى ارتداء أحجام أكبر من الأحذية عند المشاركة في حدث رسمي هام، وذلك لسبب واحد يمكننا أن نتوقعه جميعا، وهو تجنب البثور والانتفاخ الناجم عن الوقوف لفترات طويلة من الزمن، وفقا للخبيرة ديفي.

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ولأن البثور تحدث عندما تحتك القدمان بالأحذية، والتي من المرجح أن تحدث مع تورم القدمين، فالحذاء الكبير هو الحل الأمثل.

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وكشفت ديفي، اعترافا منها بأنه قد يكون من الصعب المشي في أحذية كبيرة جدا، قائلة إن "الخدعة تكمن في إحاطة أصابع القدم بالحشو مثل الأنسجة أو الصوف القطني، ويمكن التخلص منها بمجرد الشعور للحاجة إلى مساحة أكبر في الأحذية". وإن تجنب البثور عن طريق ارتداء أحذية غير ملائمة، يعني أيضا تجنب مشاكل القدم المزمنة في وقت لاحق من الحياة، مثل الأورام.

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ومع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها الممثلة الأمريكية السابقة حذاء كبيرا للغاية، يبدو أنها تعرف متى تستخدم هذه الحيلة.

يذكر أنه من خلال اختيار الأحذية الكبيرة، تضمن زوجة دوقة ساسيكس أنها قادرة على حضور الاحتفالات الملكية بأسلوب لا تشوبه شائبة دون القلق بشأن آلام القدمين.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا