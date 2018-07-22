السعوديات سيبلغن بطلاقهن عبر الرسائل القصيرة "sms"

أمر وزير العدل السعودي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد الصمعاني، بتفعيل خاصية إشعار المرأة المطلقة عبر الرسائل القصيرة sms للهواتف المحمولة، فور صدور صك طلاقها من المحكمة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الرسائل القصيرة سترسل إلى الهواتف الموثقة لدى مركز المعلومات الوطني.

وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي "حفظا لحقوق النساء ومراعاة لحالهن نظرا لورود حالات من نساء يشتكين من عدم معرفتهن بصدور صكوك طلاق بحقهن".

وأكدت أن هذا الإجراء يستكمل مشاريع الربط الإلكتروني الذي تقوم به وزارة العدل مع القطاعات الحكومية كافة، ويسهم في توثيق عقود الزواج مباشرة وحفظها في بيانات مركز المعلومات الوطني إلى جانب تحديث أي طارئ على الحالة الاجتماعية كالطلاق، بما يحقق التوافق التام في البيانات بين الجهات الحكومية، ويمنع وجود حالات زواج أو طلاق غير موثقة لدى الجهة المعنية، الأمر الذي قد تترتب عليه -في حال عدم التوثيق- إشكالات اجتماعية وضياع لحقوق أطراف العقد.

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يذكر أن المحاكم في السعودية عملت في السابق على تبليغ النساء المطلقات بصدور صكوك طلاقهن بحسب العنوان المتوفر لدى المحكمة، كما أن المحكمة المصدرة لصك الطلاق تقوم بإرسال الصك إلى مقر إقامة المرأة أينما كانت حتى ولو كانت في مدينة أخرى، إلا أن التوجيه الأخيرة ستمكن السعوديات من معرفة طلاقهن فور وروده.

المصدر: واس