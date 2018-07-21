ما علاقة الاستخبارات الروسية بالدب البني؟

طرح جهاز الأمن الفدرالي الروسي مشروع قرار رفعه إلى الحكومة يوصي فيه بضرورة إدراج الدببة البنية، ودببة الهمالايا بين أهم الحيوانات الروسية المهددة بالانقراض.

كما أوصى الأمن الفدرالي الروسي الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية هذه الدببة، نتيجة للطلب الكبير عليها في السوق السوداء الأجنبية.

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وذكّر الأمن الفدرالي الحكومة بتشريعات تعود لعام 1973 وتنص على ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية البرية في البلاد، وإيلاء الحكومة الاهتمام اللازم لذلك.

يذكر أن النيابة العامة الروسية قد أعلنت في مارس الماضي أن عدد الدببة البنية قد تقلص خلال عامين في روسيا بنسبة 36%، وأنها تراجعت في البلاد خلال عامين من 225 ألفا إلى 143 ألفا بسبب الصيد الجائر، واقترحت دراسة مسألة إدراج الدب البني بجميع أنواعه في قائمة الحيوانات والنباتات المحمية في روسيا.

المصدر: تاس