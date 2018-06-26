سيرك يتحول إلى حلبة قتال بين دب وثلاثة مدربين! (فيديو)

تحول عرض استعراضي لدب مروض في سيرك روسي إلى جولة اقتتال شرس، استدعت تدخل اثنين من مدربي الاحتياط العاملين في السيرك.

ويظهر مقطع فيديو للحادثة بداية كيف كان الدب يتصرف بشكل طبيعي، إلى أن بدأ المدرب بتأنيبه لأمر ما، فرد الحيوان بمغادرة ساحة العرض لتبدأ معركة بينه وبين المدربين الثلاثة.

وكاد الاقتتال أن يودي بحياة أحد المدربين، إذ طرحه الدب أرضا وكاد أن يدخل أنيابه في عنقه، إلا أن المدرب تمكن من الإفلات من قبضة الدب بسرعة بمساعدة بقية الفريق.

وانتهت "المعركة" دون أي إصابات بليغة تذكر، واستسلم خلالها الدب وتوقف عن القتال.

المصدر: يوتيوب

قتيبة دعبول