مواطن أردني يقفز من شرفة مجلس النواب
تناقلت وسائل إعلام أردنية مقاطع مصورة لمواطن يقفز من شرفة مجلس النواب خلال جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز.
ونقلت وكالة عمون الإخبارية، عن مصادر مطلعة، أن المواطن كان يعمل في شركة الكهرباء، ولديه مطالب صحية يريد تحقيقها.
#فيديو | مواطن يقفز من شرفة #مجلس_النواب للحديث مع رئيس الوزراء أثناء جلسة التصويت على منح #الثقة— جريدة الغد (@AlghadNews) 19 июля 2018 г.
تصوير: أمجد الطويل #الغد#الاردن#النواب#الرزازpic.twitter.com/2BTVNcdJdg
وأوضحت أنه ما إن حصلت حكومة الرزاز على الثقة حتى بدأ المواطن بالصراخ يريد الحديث مع رئيس الوزراء الذي هرع للاستماع إليه.
وألقى المواطن بنفسه من الشرفة رغم محاولة رجال الأمن منعه من ذلك.
المصدر: وسائل إعلام أردنية