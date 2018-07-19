مواطن أردني يقفز من شرفة مجلس النواب

تناقلت وسائل إعلام أردنية مقاطع مصورة لمواطن يقفز من شرفة مجلس النواب خلال جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز.

ونقلت وكالة عمون الإخبارية، عن مصادر مطلعة، أن المواطن كان يعمل في شركة الكهرباء، ولديه مطالب صحية يريد تحقيقها.

وأوضحت أنه ما إن حصلت حكومة الرزاز على الثقة حتى بدأ المواطن بالصراخ يريد الحديث مع رئيس الوزراء الذي هرع للاستماع إليه.

وألقى المواطن بنفسه من الشرفة رغم محاولة رجال الأمن منعه من ذلك.

المصدر: وسائل إعلام أردنية