مراسل حربي بسوريا ينضم للجنة تحكيم جائزة خالد الخطيب الدولية

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة "The Khaled Alkhateb Memorial Awards‎" الدولية، أسماء أعضاء لجنة تحكيم الجائزة التي تمنح تخليدا لذكرى مراسل "RT"، خالد الخطيب، الذي قضى في سوريا.

إقرأ المزيد

وتضم اللجنة صحفيين روس وأجانب منهم، إيرادا زينالوفا ويفغيني بودوبني، إضافة إلى الصحفية والخبيرة في القانون الدولي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وسياسة أمريكا اللاتينية، إيفا غاليندجر، ورئيسة مكتب الشرق الأوسط في قناة "RT" المراسلة، بولا سليير.

كما تضم اللجنة الصحفي، فيليب إيتنير، الذي أعد تقارير حول الحرب في العراق وأفغانستان والأزمة السورية والأوكرانية، ومدير الرابطة الدولية للمذيعين "AIB"، توم ريغ، والصحفي والمؤرخ، فيجاي براشاد.

وأطلقت "RT" جائزة "خالد الخطيب الدولية" لأفضل الأعمال الصحفية في مناطق النزاع في ثلاث فئات:

- أفضل عمل للفيديو الطويل.

- أفضل عمل للفيديو القصير.

- أفضل عمل للنص المكتوب.

وقضى خالد الخطيب بقصف صاروخي إرهابي شنه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، أثناء تغطيته سير المعارك والاشتباكات بين قوات الجيش السوري والزمر الإرهابية في محافظة حمص السورية، عام 2017.

وفي أبريل 2018، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما قلّد بموجبه خالد الخطيب وسام الشجاعة الروسي من الدرجة الرفيعة.

المصدر: RT