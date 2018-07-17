أوبر "متهمة" بالتمييز الجنسي!

تحقق لجنة تكافؤ فرص العمل في الولايات المتحدة الأمريكية مع شركة أوبر للاشتباه بوجود تمييز على أساس الجنس ضد المرأة فيها.

وذكرت صحيفة "وول ستريت" أن اللجنة الأمريكية تفحص مستوى الرواتب ونسبة النساء من إجمالي عدد الموظفين في الشركة في سان فرانسيسكو.

وبدأ ممثلو التشريع الأمريكي التحقق من شركة أوبر، منذ أغسطس 2017، واستجوبوا موظفيها حول مستوى الدخل والموقف العام في الشركة، في إطار قضية تتعلق بتكافؤ الفرص "عمليا" في التوظيف والأجور.

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ولم يكشف عن نتائج التحقيق لسرية المعلومات، لكن ما عرف عن هذه التحقيقات أنها درست الفرق في الرواتب بين الرجال والنساء في الشركة.

يذكر أن أوبر زادت من عدد النساء العاملات لديها من 36.1% إلى 38% (خلال العام الماضي) وفقا للسكرتير الصحفي للشركة.

كما أجريت تغييرات كثيرة في الشركة خلال الأشهر الـ18 الأخيرة لتتلاءم وتوافق القواعد التشريعية بخصوص العمل في أمريكا.

المصدر: لايف. رو