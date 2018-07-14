أي الطوابق أكثر أمانا في الفنادق؟

نشر خبراء صناعة السياحة والسفر مجموعة من النصائح، تجنب السائح والمسافر أخطار الرحلات المختلفة وتنقذ الحياة أثناء السفر.

وأوصت سارة شليتشتر، وهي مؤلفة كتاب عن الفنادق، بعدم النزول في الطوابق الأولى من الفنادق، وأضافت أن الخبراء ينصحون باختيار ما بين الطابق الثالث والسادس، لأن ذلك يجنب المقيمين المحتالين واللصوص بسبب ارتفاع مكان الإقامة.

وقالت شليتشتر: "يصعب على اللصوص اختراق هذه الطوابق لعلوها، وهي أيضا أكثر أمانا لقربها من سلالم النجاة في حال اندلاع حرائق أو ما شابه".

إقرأ المزيد

وينصح الخبراء المسافرين أيضا، بمراقبة الطريق عند السفر باستخدام برامج الملاحة الخاصة على الهواتف الذكية عند الركوب في الحافلات وسيارات الأجرة، وإعلام الأقارب والأصدقاء بمسار الرحلة دائما.

كما يوصي المختصون بوضع النقود في الأحذية أو في الأماكن المخفية من الألبسة التي يرتديها المسافر، وبوضع المقتنيات الثمينة في أكياس صغيرة وتوزيعها على حقائب السفر المختلفة.

وأخيرا، يفضل طلب مفتاحين للغرفة في الفندق، إذا كان المسافر وحيدا، ووضع أحدهما في محفظة النقود والآخر في الجيب.

المصدر: إزفيستيا