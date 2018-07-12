نصائح ثمينة تكشف أسرار سفر ناجح

أطلق خبراء السياحة والسفر مجموعة من النصائح، تساعد السياح على جعل رحلاتهم عبر المطارات أكثر راحة ومتعة.

ونشر موقع "فوكس نيوز" الإخباري نصائح الخبراء التي تجنب المسافرين عبر مطارات العالم الكثير من العواقب غير السارة.

وأوصى الخبراء المسافرين بأخذ طعامهم البيتي معهم إلى الطائرة، وبوضع زجاجة مياه فارغة في حقيبة اليد، حيث يمكن تعبئتها بالماء بعد عبور حاجز التفتيش، لأن شركات طيران عدة تأخذ رسوما إضافية على وجبات الغذاء والمشروبات.

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كما نصحوا بحمل جميع الأغراض الضرورية في حقائب اليد، وعدم حمل مقتنيات ثانوية فيها إن أمكن. فهذا الإجراء يجنب السياح المفاجآت غير السارة، ومخاطر فقدان الأمتعة أثناء التنقل من مطار لآخر عبر الترانزيت أو لأسباب الحمولة الزائدة، والتي تدفع بشركات الطيران لإبقاء مجموعة من الأمتعة لرحلات لاحقة.

ويوجه الخبراء الأهل الذين قرروا اصطحاب أطفالهم معهم في رحلاتهم، إلى شرح مجموعة من الأمور لهم عن كيفية التصرف في المطار والطائرة مسبقا، والتزود بالمعلومات مقدما من المطار، إذا ما كان فيه أماكن مخصصة لألعاب الأطفال أم لا، كي يقضوا فيها فترة انتظار الصعود إلى الطائرة.

وفي الختام، ينصح الأخصائيون بالوقوف في أماكن غير مزدحمة عند بوابات المغادرة (الصعود إلى الطائرة)، لشحن الأجهزة الإلكترونية قبل صعود الطائرة، فهي مهمة للتواصل لدى الوصول إلى الوجهة.

المصدر: لينتا. رو