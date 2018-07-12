ملكة جمال بيلاروس "تعمل" في تعاونية زراعية!

عرض رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، على الفائزة في مسابقة ملكة جمال البلاد 2018، ماريا فاسيليفيتش، العمل في مزرعة تعاونية.

ونشر موقع أخبار "سبوتنيك بيلاروس" أن لوكاشينكو اقترح على ماريا، أثناء زيارته لمزرعة "رودينا" التعاونية في منطقة موغيلوف، الجلوس على طاولة رئيس المزرعة، داعيا إياها لتسلم هذا المنصب.

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وأجابت ملكة جمال بيلاروس بأنها مستعدة لبدء العمل في المزرعة بعد انتهاء مدة العقد مع شركات الموضة، وقالت: "لدي عقد لمدة عامين وبعد انتهائه، إذا لم يكن ألكسندر غريغوريفيتش يمزح، فأنا مستعدة للبدء باستلام مهامي في المزرعة. لقد أدركت اليوم بعد زيارتي هذه أن عمل المزارعين ليس صعبا فقط، ولكنه من أكثر الأعمال نبلا وأهمية".

وتبلغ ماريا فاسيليفيتش، ملكة جمال بيلاروس 2018، من العمر عشرين عاما، وهي من مدينة مينسك وتدرس في الجامعة الاقتصادية الحكومية وتحلم بأن تصبح مذيعة تلفزيونية.

المصدر: لينتا. رو