لماذا أجهزت ممرضة على حياة 48 مريضا؟

اعترفت ممرضة يابانية بقتل عشرات المرضى "الميؤوس من شفائهم"، في غير أوقات دوامها الرسمي، وذلك لكي لا تتعرض "لإزعاج" من أقارب المرضى عند إبلاغهم بنبأ الوفاة.

وقدرت الشرطة قتل الممرضة الشابة (31 عاما) لـ 48 مريضا خلال صيف عام 2016، في مدينة يوكوهاما اليابانية. كما اعترفت الممرضة شخصيا بقتل 20 مريضا "كانوا في حالات صحية ميؤوس منها".

وكانت القاتلة، أيومي كوبوكي، تستخدم مادة "كلوريد البنزالكونيوم" وتخلطها مع مطهر يقطر بأنابيب داخل وريد المريض، ما يسبب الوفاة البطيئة للمرضى، لكي لا يموتوا مباشرة في أوقات دوامها الرسمي، بل خلال دوام الممرضة التي تليها في المناوبة.

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وشكت الشرطة لأول مرة في الممرضة بعد مضي فصل الصيف، في سبتمبر 2016، عندما توفيت امرأة مسنة بشكل غامض، في المشفى الذي تعمل فيه أيومي. واستدعت الحادثة توقيف أيومي التي اعترفت خلال وقت قصير بقتل 20 مريضا من أصل 48 ماتوا في ظروف غامضة.

في حين بررت الممرضة خطتها الخبيثة بعدم قدرتها على مواجهة أقرباء المرضى عند إبلاغهم بنبأ الوفاة، إذ من المحتمل أن يموتوا خلال أوقات دوامها، ولا تود أن تبرر لهم حدوث الوفاة في وقت مناوبتها.

وبالرغم من اعتراف الممرضة بجرائمها، إلا أن الشرطة ما تزال تشك في أنها لم تستهدف فقط المرضى الميؤوس من شفائهم، بل من كانوا في مرحلة التعافي أيضا.

وما تزال التحقيقات الجنائية جارية حتى اللحظة، ولم يصدر القضاء حكما نهائيا بعد على الممرضة القاتلة.

المصدر: RT