لماذا أقدمت عجوز بعمر 92 على قتل ابنها؟

أطلقت مسنة (92 عاما) النار على ابنها (72 عاما) وأردته قتيلا في غرفة نومه، وذلك لكي تمنعه من إرسالها إلى دار رعاية المسنين.

وأكدت شرطة ولاية أريزونا الأمريكية وقوع الجريمة، في 2 يوليو الجاري، إذ دخلت العجوز إلى غرفة ابنها حاملة مسدسين، وواجهته برفضها الانتقال إلى دار الرعاية قبل أن تطلق النار عليه.

وبعد قتل ابنها، همّت المسنة بقتل رفيقته التي تعيش معه في نفس الغرفة، إلا أن الأخيرة تمكنت من المقاومة وطرح العجوز أرضا ونزع الأسلحة النارية من يدها.

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كما سارعت رفيقة الابن إلى الاتصال فورا بعناصر الشرطة والإبلاغ عن الجريمة. وعند وصولهم، وجدوا الرجل ميتا على الأرض وعليه آثار رصاصتين في الرقبة والفك.

وعقب إلقاء القبض على الأم، صرحت قائلة: "لقد أخذ حياتي، فسرقت حياته منه"، وتابعت: "لقد كنت أنوي قتل نفسي أيضا".

ووجهت المحكمة إلى، أنا بليسينغ، تهما بالقتل العمد والسطو المسلح والاختطاف. وكان الابن يصر مؤخرا على نقلها خارج المنزل، لأنه أصبح من الصعب العيش معها.

المصدر: BBC News