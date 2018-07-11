وفاة حفيد الزعيم السوفيتي ليونيد بريجنيف (صورة)

توفي اليوم الأربعاء السياسي الروسي، أندريه بريجنيف (57 عاما)، حفيد الزعيم السوفيتي الأسبق، ليونيد بريجنيف، نتيجة إصابته بجلطة قلبية تعرض لها في شبه جزيرة القرم.

وتناقل الخبر بداية أصدقاء الراحل أندريه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصفه أحدهم قائلا: "كان السياسي أندريه شيوعيا حقيقيا وصادقا.. أنا فخور بصداقته جدا.. لقد كان فخورا بجده الزعيم ليونيد بريجنيف، وفي الوقت نفسه، لم ينغر أبدا بهذه القرابة".

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة تاس الخبر من خلال تصريحات لزميله في حزب "رودينا"، قسطنطين كنيريك، إذ أفاد بأنه "يعتقد أن الوفاة حدثت إثر تعرض أندريه لجلطة قلبية مفاجئة".

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ويعرف عن أندريه تبنيه العديد من المبادئ الشيوعية عن جده الراحل، الذي قاد الاتحاد السوفيتي في ذروته، بين عامي 1964 و1982.

وبدأ أندريه بريجنيف العمل السياسي في عام 1998، وشارك بشكل نشيط ومتكرر في الانتخابات المحلية والفدرالية الروسية منذ ذلك الحين.

المصدر: تاس