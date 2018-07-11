مادورو في مضارب "قيامة أرطغرل"!

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حضر تصوير أحدث حلقات مسلسل "قيامة أرطغرل" الذي يتابعه بشكل خاص باهتمام بالغ.

واستقبل عدد من الممثلين المشاركين في هذا المسلسل الشهير الرئيس الفنزويلي على ظهور الجياد، فور وصوله موقع تصوير مشاهد المسلسل.

واستمع الرئيس الفنزويلي إلى معلومات وافية عن موقع تصوير هذا المسلسل من قبل كاتب السيناريو والمنتج محمد بوزداغ، وكذلك المخرج متين غوناي.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تبادل حديثا وديا لم يخل من المزاح مع الممثلين المشاركين في المسلسل، وتعامل معهم بأسمائهم وفق أدوارهم التمثيلية.

ومضى مادور إلى مقابلة "أرطغرل" شخصيا في خيمته، وتبادل معه وممثلين آخرين أطراف الحديث.

وامتدح الرئيس الفنزويلي القائمين على هذا المسلسل وشكرهم على حفاوة الاستقبال، وأكد أنه يحرص على متابعته لأنه يخاطب القيم الإنسانية في المرء، ونجح في مخاطبة أعماق الإنسان.

بدوره، أفاد محمد بوزداغ، كاتب ومنتج مسلسل "قيامة أرطغرل" بأن عدد متابعي المسلسل وصل إلى مليار ونصف المليار مشاهد موزعين على 65 بلدا حول العالم.

وكشف بوزداغ أنه تناول الطعام مع الرئيس الفنزويلي، وقد أخبره أنه يتابع المسلسل بشغف، ولم يفوت أي حلقة منه.

هذا، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق صور الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو يحمل لواء قبيلة "قايي" التركية، كما تظهر في مسلسل "قيامة أرطغرل"، ويضع كذلك الخاتم الذي يحمل شعار القبيلة في إصبع يده اليسرى.

المصدر: ترك برس