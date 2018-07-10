شاهد.. منزل الأحلام في مصر بمبلغ خيالي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمنزل معروض للبيع بـ130 مليون جنيه، وسط دهشة المتابعين الذين وصفوا المبلغ بأنه خيالي.

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وأعلنت إحدى الشركات العقارية عن المنزل المتواجد في مدينة الشروق في محافظة القاهرة والذي تصل مساحته إلى 6600 متر مربع، ويحتوى على ثلاثة حمامات سباحة منها واحد للأطفال وآخر للصيف والثالث للشتاء بالإضافة إلى فيلا بمساحة 1500 متر مكونة من طابقين وحديقة بمساحة 2000 متر بها العديد من أشجار الفواكه.

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كما يحتوي المنزل على كراج للسيارات يكفي لـ20 سيارة، وأثاث فاخر ويقدر أصحابه قيمته بمبلغ 130 مليون جنيه.

المصدر: فيسبوك