// 26.06.2018 по тикету 15478
الإعلامية المصرية ريهام سعيد تنجو من الموت بأعجوبة (صورة)
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نجت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، من الموت بأعجوبة بعد تعرضها لحادث سيارة مساء أمس الأحد، برفقة زوجها ونجلها، بالإضافة لسائق سيارتها.
وأكد أحد المقربين منهم، أنهم نجوا من الموت بعد تعرضهم جميعا لإصابات مختلفة نتيجة الحادث القوي الذي أدى إلى تهشم السيارة، وأن ريهام سعيد تعرضت لإصابات عدة في جسدها لكنها ليست خطيرة، بينما أصيب زوجها بإصابات أكثر خطورة.
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وأوضح أن السائق بحالة صحية سيئة، ويخضع لعملية جراحية حاليا بغرفة العمليات، بعدما تهشم الجزء الأمامي من السيارة بشكل كامل.
المصدر: مصراوي
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