سقوط شجرة على عروسين يوم زفافهما

أظهر فيديو حفل زواج في أمريكا كيف تمكن العريس والعروس من النجاة بأعجوبة لحظة سقوط شجرة فوقهما تماما.

وتظهر مشاهد الفيديو مقتطفات من حفل زفاف شايان ولوكاس كوبيشكا الذي أقيم في مدينة فريدونيا بولاية نيويورك في الهواء الطلق بمراسم احتفالية جميلة في حديقة خضراء.

لكن الحفل تحول إلى كابوس عندما جلس العروسان في ظل شجرة ليعترفا أمام الكاميرا كيف وقعا في الحب، وسمعا طقطقة في الأعلى انكسرت على إثرها الشجرة التي أظلتهما.

وقفز العروسان على وقع صراخ المدعوين وتمكنا من تفادي اللحظة الأخيرة لسقوط الشجرة التي كادت أن تقتلهما.

وقام المصور، فريدريك إيرنانديس، بنشر المقطع على صفحته في فيسبوك، حيث حقق مشاهدات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعية، وهنأ مشاهدوه العروسين وتمنوا لهما حياة سعيدة.

المصدر: لايف