لبنانية تؤسس مطعما يديره فريق من ذوي الاحتياجات الخاصة (صورة)

افتتحت رئيسة جمعية "الميدان"، ريما فرنجية، مطعم "OZZY" الذي يعمل فيه فريق من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أسسته سيدة لبنانية تلقب بـ "أم سمعان".

وجرى الافتتاح بحضور الرئيس الإقليمي لرهبانية الآباء الكرمليين في لبنان، الأب ريمون عبدو، ومديرة مركز الشمال للتوحد، سابين سعد، وكذلك عدة شخصيات ناشطة في مجالي الرعاية والشؤون الاجتماعية.

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وخلال لقاء فرنجية مع مؤسسة المطعم، أم سمعان، التي فقدت وحيدها الشاب سمعان وكرست حياتها للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، قالت لها: "الفكرة هي فكرتك يا أم سمعان لتأسيس مطعم يعمل فيه أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع. وهي فكرة مشرفة ونفتخر بانطلاقتها في إهدن، وسنكون الى جانبك في انطلاق هذا العمل، وندعمك عبر نشر هذه المبادرة، ونتعاون كي نزيل كل الحواجز والصعوبات، ونقدم التسهيلات اللازمة".

ورأت أم سمعان أن "المطعم يوفر فرصة للشبان والفتيات العاملين، ويمنحهم تدريبا مهنيا على جميع الأعمال.. سوف نسقط المفهوم السائد حول صعوبة اندماجهم في العمل والمجتمع".

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية + تويتر