إضافة مدينة عربية في أوروبا إلى لائحة اليونيسكو للتراث العالمي (صور)

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" مدينة الزهراء التاريخية في إقليم الأندلس الإسباني، على لائحتها للتراث الإنساني العالمي.

واكتشفت المدينة العتيقة لأول المرة في أوائل القرن العشرين، بعد أن ظلت مدفونة تحت الأرض لأكثر من 1000 عام.

ويقر الخبراء بأن المدينة العربية مثال حي يعزز فهم المهندسين المعاصرين لفنون العمارة العربية في العصر الأموي. وتشتهر الزهراء بعمارتها الشرقية التي استخدم فيها الذهب والرخام، وقام ببنائها الخليفة الأموي، الناصر لدين الله، لتماثل قصور دمشق القديمة.

You-Tube: Euronews

ومثّلت المدينة الموقع الإسباني الوحيد المرشح لهذا العام، حيث باتت إسبانيا تحتل اليوم الترتيب الثالث لأكثر الدول حضورا في قائمة اليونيسكو، وذلك بعد كل من الصين وإيطاليا. وكانت فرنسا قبل إضافة مدينة الزهراء في المركز الثالث، بينما تراجعت إلى الترتيب الرابع مؤخرا.

You-Tube: Euronews

ومن المتوقع أن تطول لائحة اليونيسكو هذا العام، إذ تجتمع مجددا لجنة التراث العالمي خلال أيام لغرض بحث إضافة عشرات المواقع الأثرية إلى اللائحة.

المصدر: Euronews + YouTube