من هم أثرى رجال الأعمال في روسيا؟ (صور)

أظهر تقرير جديد لمجلة فوربس، أن الثروة الكلية لأغنى 200 رجل في العالم قد ازدادت 25 مليار دولار في عام واحد، فمن هم أثرى رجال الأعمال الروس الواردين في القائمة؟

1- فلاديمير ليسين (19.1 مليار دولار): وهو شريك رئيسي في شركة المعادن "NLMK" ورئيس مجلس إدارتها، إذ يعتبر خبيرا بارزا في استخراج المعادن وصناعتها.

كما أنه من هواة الرماية بالبندقية، ويترأس اليوم الاتحاد الروسي للرماية، بالإضافة إلى كونه نائب رئيس الهيئة الدولية لرياضة الرماية.

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2- أليكسي مورداشوف (18.7 مليار دولار): رئيس مجلس إدارة العملاقة "Severstal" للمعادن، وهو أيضا شريك بنسبة 23% في "TUI"، أكبر شركات العالم للسياحة والسفر. ويملك حصة 98.4% في "NordGold"، من أهم منتجي الذهب العالميين.

You-Tube: Bloomberg

3- ليونيد ميخيلسون (18 مليار دولار): رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الكبرى "Novatek"، ويملك حصة كبيرة في شركة الغاز والبيتروكيميائيات "Sibur". ويعرف ميخيلسون بين زملائه وأصدقائه بجديته واحترافيته وحزمه في العمل.

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4- فاغييت أليكبيروف (16.4 مليار دولار).

5- غينادي تيمتشينكو (16 مليار دولار).

6- فلاديمير بوتانين (15.9 مليار دولار).

المصدر: RBTH + YouTube