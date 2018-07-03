تقرير أمريكي عن الاتجار الدولي بالبشر لعام 2018

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول الجرائم الدولية للاتجار بالبشر، والذي يصنف الدول في قائمة بحسب الجهود التي تبذلها في مكافحة هذه الظاهرة.

ويحرص التقرير على التمييز بين حالتي "الاتجار" و"التهريب"، إذ أشار مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية إلى أن التقرير يركز أكثر على "الاتجار بالبشر"، والذي يعتبر جريمة استغلال للأفراد، بينما يعد "تهريب البشر" جريمة ضد الدولة.

وقدم تقرير هذا العام صورة مضطربة، فمن أصل 183 دولة تم تصنيفها في قائمة طويلة، أظهرت 29 فقط تقدما ملحوظا استدعى تحديث مكانتها ضمن القائمة، بينما تراجع ترتيب 20 بلدا في التقرير.

وذكر التقرير أيضا أن "جميع مؤسسات الطفل السكنية الخاصة والحكومية ودور الأيتام وأجنحة الطب النفسي، لا يمكن أن تعوض الأطفال عن الرفقة العاطفية والاهتمام الموجود في البيئات الأسرية، التي تعتبر أمورا صحية أساسية في التطور المعرفي". وأضاف التقرير أن "الأطفال في مؤسسات الرعاية، بما في ذلك المرافق التي تديرها الحكومة، يمكن أن يشكلوا أهدافا سهلة لتجار البشر".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن مكافحة تجارة البشر "ليست مجرد قضية أخلاقية تؤثر على مصالح الشعب الأمريكي فحسب، بل إنها قضية تهدد السلام والأمان العالميين".

ICYMI: @SecPompeo, joined by @IvankaTrump, announced the release of the 18th annual Trafficking in Persons Report and honored ten TIP Report Heroes from around the world. “Our commitment to fighting and ending human trafficking is strong.” https://t.co/G6skyO3I23#EndTraffickingpic.twitter.com/HrffSC9kEb — Department of State (@StateDept) June 29, 2018

وسارع ناشطو حقوق الانسان إلى تسليط الضوء على المفارقة في تركيز وزارة الخارجية على مخاطر وضع الأطفال في منشآت حكومية حول العالم، في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة الأمريكية للانتقادات بسبب معاملتها للمهاجرين واحتجاز الأطفال وفصلهم عن ذويهم.

المصدر: CNN + Twitter