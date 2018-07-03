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الشرطة الإماراتية تطارد أما متهمة بـ "حرق" طفلها الصغير!

مجتمع

الشرطة الإماراتية تطارد أما متهمة بـ
You-Tube: kxan
صورة تعبيرية
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تبحث شرطة إمارة الشارقة عن امرأة يشتبه بأنها حرقت يد طفلها الصغير باستخدام السجائر، حيث تواجه تهما بالإهمال والاعتداء على الطفل، بعد أن قدم طليقها شكوى جنائية ضدها.

وذهب الأب للقاء ابنه في مديرية حماية الطفل، إذ يحق له أن يلتقيه مرتين أسبوعيا حسب قوانين دولة الإمارات، ليجد علامات حروق واضحة على يد ابنه. كما كان الطفل في حالة ذعر وبكاء شديدين، حسب تعبير الأب.

وأسعف بعدها الوالد ابنه إلى المستشفى فور ملاحظة الحروق على يده، وادعى مباشرة أنها من فعل والدة الطفل وزوجته السابقة. 

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وذكرت الشرطة أن الزوجين من جنسية عربية، وأنهما انفصلا نهائيا بالطلاق، العام الماضي، وحكم القضاء بوصاية الأم على الطفل منذ ذلك الحين.

ووفقا لبرنامج حماية الطفل، يقوم أحد الوالدين بتسليم الطفل إلى الطرف الآخر بحضور وإشراف عناصر حماية الطفل في الصباح، وعليه أن يعيده في المساء تحت إشراف الفريق نفسه.

المصدر: Gulf News

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