الكوريات لا يفكرن بالزواج

أعلنت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن بيانات إحصائيات السكان في كوريا الجنوبية أظهرت أن أكثر من 2.84 مليون امرأة كورية يعشن بمفردهن.

وأكدت الوكالة أيضا أن عدد النساء الكوريات اللواتي دخلن المجال الاقتصادي آخذ بالتزايد يوما بعد آخر.

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كما أكدت بيانات وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة والوكالة الكورية للإحصاء، أن الأسر التي تتكون من امرأة واحدة تمثل 49.5% من مجموع الأسر المكونة من شخص واحد، والتي بلغ عددها 5.74 مليون هذا العام (أي 2.8 مليون تقريبا).

وتتوقع وكالة الإحصاء أن يستمر ارتفاع عدد الأسر المكونة من امرأة واحدة ليبلغ 3.23 مليون عام 2025 و3.65 مليون عام 2035.

ويبلغ عدد النساء في كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، 25.75 مليون، يشكلن 49.9% من سكان البلاد.

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن متوسط عمر النساء ارتفع ليصبح 85.4 عام بزيادة 3.3 سنوات عما كان عليه قبل 10 سنوات، وهو أطول بحوالي 6 سنوات من متوسط عمر الرجال.

المصدر: يونهاب