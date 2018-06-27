هل ساعد محمد رمضان شابا مصريا لإتمام زواجه؟

طلب أحد متابعي الفنان، محمد رمضان، على فيسبوك مساعدة مالية قدرها 15 ألف جنيه لاتمام زواجه.

ونشرت الصحف المصرية خبر تلقي محمد رمضان طلبا من خلال تعليق على صفحته في فيسبوك من صاحب حساب اسمه "Mê Rô"، يسأله فيه مساعدته لشراء ما تبقى من لوازم الزواج، والتي تبلغ قيمتها 15 ألف جنيه مصري.

وجاء رد محمد رمضان مباشرة على المنشور في فيسبوك، وطلب من "Mê Rô" إرسال عنوانه والتفاصيل عبر رسالة خاصة.

ونقلت مواقع إلكترونية قول أمين، صاحب صفحة "Mê Rô" على فيسبوك، إنه يعمل كومبارس في السينما، وما كتبه لمحمد رمضان بدأ كمزحة لم يتوقع أن يرد عليها الفنان المشهور. لكنه فرح كثيرا عندما رد عليه رمضان، وقام بعدها بإرسال قائمة بما ينقصه لإتمام زفافه.

وأشار أمين إلى أنه ما يزال ينتظر رد الفنان محمد رمضان، ونفى كل ما تردد في الصحافة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد أنه لم يحصل على شيء حتى الآن.

المصدر: صحف مصرية