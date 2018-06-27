عرض طفل للبيع على الإنترنت!

ألقت السلطات الصينية القبض على 6 أشخاص في مقاطعة هونان، لنشرهم إعلان بيع طفل حديث الولادة مقابل 9200 دولار.

وقال موقع inkstonenews.com، إن هؤلاء نشروا في أواسط يونيو، مادة في موقع التواصل الاجتماعي، WeChat، عرضوا من خلالها إعلانا جاء فيه: "إلى كل من يهمه الأمر، شراء طفل حديث الولادة بكامل الصحة والعافية". وأضاف الإعلان: "يمكن لأي شخص يرغب بشرائه القدوم إلى هونان بأسرع وقت ممكن".

وأشارت الشرطة، إلى وجود سيدة واحدة بين الموقوفين على هامش القضية. ويمتلك أفراد العصابة وثيقة بتوقيع والدة الطفل، تقر فيها بأنها تخلت عنه طوعا وبالمجان "وتعرب عن أملها في أن يعامله والداه بالتبني برفق".

ولا توجد أية معلومات عن مكان تواجد الطفل في الوقت الحالي.

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وتنتشر جريمة تجارة الأطفال الرضع في الصين بكثرة، وتقوم عصابات مختصة بالعثور على النساء الحوامل الفقيرات في المستشفيات، وتعرض عليهن بيع أطفالهن بعد الولادة.

وعادة، يباع هؤلاء الأطفال لاحقا لعائلات ثرية في المدن الكبيرة. وهناك طلب أكبر على الأطفال الذكور.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين