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السعودية.. تنفيذ حد القتل بقاتل أبيه حرقا!

مجتمع

السعودية.. تنفيذ حد القتل بقاتل أبيه حرقا!
AFP HASSAN AMMAR
(صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل حدا، بمواطن أقدم على قتل أبيه بسكب الوقود في منزل والده وهو نائم وإشعال النار فيه ما أدى لوفاته حرقا.

وقالت الداخلية السعودية في بيان صدر عقب تنفيذ الحكم: "أقدم عبدالله بن مبارك بن مناحي البوعروق البيشي، وهو سعودي الجنسية، على قتل والده، وذلك بسكب مادة البنزين في منزل والده وهو نائم وإشعال النار فيه ما أدى لوفاته حرقا.. أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل حد الغيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني اليوم الاثنين في محافظة بيشة بمنطقة عسير".

المصدر: الرياض

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