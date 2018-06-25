الرئيس ميشال عون يغني لفيروز: "واسكر باسمك مجد يا لبنان" (فيديو)
Reuters - Mohamed Azakir
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اجتمع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، والسيدة الأولى ناديا الشامي، في "دير القلعة بيت مري" مع عدد من نواب ووزراء "التيار الوطني الحر"، واحتفلوا على طريقتهم بترديد أغنية لفيروز.
وغنى الجميع: "بمجدك احتميت بترابك الجنة، عإسمك رح غني، وإحمل بإيدي كاسك المليان وارفعوا لفوق لفوق، عمطرح ما بيوقف الزمان، واسكر باسمك مجد يا لبنان".
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية + إنستغرام
قتيبة دعبول
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