طيار يبتكر طريقة غريبة لطرد الركاب من الطائرة

ابتكر طيار هندي من شركة Asia Air وسيلة غير عادي، لإجبار الركاب على مغادرة الطائرة التي كان من المفترض أن تطير من مدينة كلكتا إلى مطار باجدوجري في الهند.

ووقع الحادث عندما تأخر موعد إقلاع الطائرة، فطلب قائدها من الركاب مغادرتها بعد انتظار بداخلها دام 1.5 ساعة وبدون شرح السبب. وطبعا رفض الركاب ذلك بسبب المطر الغزير جدا في المطار.

حينذاك، قام الطيار بتشغيل مكيف الهواء بأقصى قوته ومع الرطوبة العالية تحول الهواء المنطلق منه إلى بخار كثيف شبيه بالدخان. وهو ما أفزع الأطفال ودفعهم للبكاء وتسبب بالغثيان للعديد من النساء.

وخلال تعليقه على الحادث، قال ممثل الشركة: "هذا أمر طبيعي، المكيف عمل في ظروف الرطوبة العالية جدا. لم يكن هناك أي خطر على حياة الركاب".

المصدر: لينتا رو

أدوارد سافين