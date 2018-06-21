معاقبة موظف حكومي ياباني بسبب 3 دقائق يوميا!

أفادت صحيفة " The Guardian" بأن موظفا حكوميا يابانيا عوقب في مدينة "كوبي" بسبب مغادرته مكتبه قبل 3 دقائق من بدء الاستراحة المخصصة لتناول وجبة الغداء.

ووفقا للصحيفة، فقد فرضت الإدارة، بعد معرفتها بما اقترفه الموظف ذو الـ 64 عاما، غرامة مالية بحقه ودعت لمؤتمر صحفي بخصوص هذه الحادثة، واعتذرت خلال المؤتمر عن تصرفات موظفها وأعربت عن أسفها وحزنها الشديدين لما حصل.

وأوضح زملاء الموظف المخالف لأنظمة العمل، أن استراحة الغداء تبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر تماما، وأن الإدارة جمعت عدد دقائق العمل التي أمضاها الموظف خارج مكتبة وحسمت من مرتبه أجرة نصف يوم عمل.

وأثيرت قضية هذا الموظف على وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان، وأبدى الكثير من النشطاء تعاطفهم مع الموظف وعلق بعضهم منتقدا الإدارة على الوقت والمصاريف التي هدرتها في تنظيم مؤتمر صحفي في مسألة لا تستحق كل هذا الاهتمام، وقال آخر إنه يتوجب تطبيق القانون على جميع الموظفين ومنع الموظفين من مغادرة موقع العمل من أجل التدخين، أو قضاء حوائجهم في المراحيض على حساب وقت العمل.

المصدر: LENTA.RU

علي الخطايبة