فيديو لكاهن يصفع رضيعا أثناء تعميده يثير غضبا على الإنترنت

أثار مقطع فيديو يظهر كاهنا يصفع رضيعا على خده خلال مراسم التعميد غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية أن الكاهن ضرب الرضيع بيده بعد أن فقد أعصابه، لأن الطفل لم يتوقف عن البكاء، موضحة أن الرجل والمرأة اللذين يحملان الطفل ينظران إلى الموقف بصدمة، ويحاولان انتزاع الطفل من يدي الكاهن.

وأوضحت الصحيفة أن البلد الذي وقع فيه الحادث غير معروف، ولكن يُسمع في المقطع أناس يتحدثون باللغة الفرنسية.

المصدر: لينتا.رو